Алёна Бронникова Анна Благонравова назначена ректором Пермского медуниверситета Она возглавляла вуз с 2022 года в статусе и.о. Поделиться Твитнуть

Ректором Пермского государственного медицинского университета назначена Анна Благонравова, возглавлявшая учреждение два года в статусе и.о. Об этом 20 июня рассказали в пресс-службе вуза.

«Анна Благонравова избрана на должность ректора ПГМУ. Сегодня, 20 июня, состоялась конференция работников и обучающихся ПГМУ по выборам ректора. Большинством участников конференции кандидатура на пост ректора поддержана. Поздравляем Анну Сергеевну с победой!» — сообщается в официальной группе вуза ВКонтакте.

Напомним, в ноябре 2022 года у исполняющей обязанности ректора ПГМУ Наталии Минаевой истёк срок полномочий. На её место была назначена доктор наук, доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ПИМУ Нижнего Новгорода Анна Благонравова. Она училась, а затем работала почти 30 лет в Приволжском медуниверситете. Её последняя должность в этом вузе — проректор по научной работе.





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