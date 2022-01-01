Елена Синица
Пермский медицинский университет может возглавить доктор наук из Нижнего Новгорода
Анна Благонравова может занять пост уже 1 декабря
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Пермский медицинский университет (ПГМУ) может возглавить доктор медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины, а также проректор по научной работе Приволжского медуниверситета Анна Благонравова. Об этом сообщают новгородские СМИ.
В частности, по данным издания «Новгородская правда», 26 ноября Благонравова заявила об этом на своей странице во «Вконтакте».
«Сегодня мой последний рабочий день в вузе, в котором я училась и работала почти 30 лет! Прощаюсь с Alma Mater, с 1 декабря буду руководить Пермским государственным медицинским университетом им. академика Е. А. Вагнера. Начинается новый этап в жизни…», — написала Благонравова.
Однако сейчас этого поста в её социальных сетях нет. Уточняется, что вступить в должность Анна Благонравова может с 1 декабря.
Напомним, что в ноябре у и.о.ректора ПГМУ Наталии Минаевой истекает срок полномочий. Ранее на пост ректора вуза заявлялись пять человек.
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