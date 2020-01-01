На пост ректора ПГМУ претендуют пять человек Среди них — и. о. ректора вуза Наталия Минаева Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском государственном медицинском университете (ПГМУ) состоялось заседание учёного совета. На нём были утверждены пять кандидатов. Об этом «Новому компаньону» сообщила и. о. ректора вуза Наталия Минаева.

Так, в числе кандидатов — завкафедрой оториноларингологии Алексей Еловиков, декан лечебного факультета Владимир Желобов, профессор кафедры педиатрии, и. о. ректора вуза Наталия Минаева.

Кроме них, утверждены в качестве кандидатов завкафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины, директор научно-клинического центра инновационных технологий здравоохранения и медицинского образования Вера Черкасова и начальник отдела помощи детскому населению, родовспоможению, организации репродуктивных технологий Управления по организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможению, реабилитации и паллиативной помощи минздрава Прикамья Елена Черкасова.

Теперь кандидатов должен согласовать федеральный минздрав. Затем в регион будет направлен список прошедших кандидатов для проведения голосования.

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