Максим Артамонов Анна Благонравова возглавила Пермский медицинский университет в статусе и.о. Ранее она работала врачом в Нижнем Новогорде Поделиться Твитнуть

С 1 декабря исполняющей обязанности ректора Пермского медицинского университета (ПГМУ) стала доктор медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины Приволжского медуниверситета Анна Благонравова. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ПГМУ.

«Анна Сергеевна Благонравова с сегодняшнего дня занимает должность исполняющего обязанности ректора Пермского медицинского университета», — сказали в пресс-службе.

Как долго она будет работать в этом статусе, в вузе не уточнили. Это будет решать краевой минздрав.

О своём новом назначении Благонравова написала в своих соцсетях ещё в конце ноября. Она училась и работала в Приволжском медуниверситете почти 30 лет. Её последняя должность в этом вузе — проректор по научной работе.

Напомним, в ноябре у и.о. ректора ПГМУ Наталии Минаевой истёк срок полномочий. Ранее на пост ректора вуза заявлялись пять человек.

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