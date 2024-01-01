Алёна Бронникова Бывший руководитель Фонда развития Пермского края занялся недвижимостью Армен Арутюнян зарегистрировал ИП 14 июня Поделиться Твитнуть

Армен Арутюнян

Константин Долгановский

Армен Арутюнян, покинувший зимой пост директора Фонда развития Пермского края, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно выписке из ЕГРИП, запись о регистрации ИП была внесена 14 июня. Основным видом деятельности организации является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Помимо этого, ИП зарегистрировано в категориях «Строительство жилых и нежилых зданий», «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах», «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе» и пр.

Армен Арутюнян с 2021 года руководит проектом развития судостроения ФРПК, входит в состав совета директоров ООО «Пермская судоверфь». В ноябре 2023 года был утверждён в должности гендиректора ФРПК вместо Алексея Буракова. В феврале он покинул пост по обоюдному согласию с акционером. Как рассказали в организации, Арутюнян переходит на работу в бизнес-структуру.

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