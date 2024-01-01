Алёна Бронникова
Бывший руководитель Фонда развития Пермского края занялся недвижимостью
Армен Арутюнян зарегистрировал ИП 14 июня
Армен Арутюнян, покинувший зимой пост директора Фонда развития Пермского края, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Согласно выписке из ЕГРИП, запись о регистрации ИП была внесена 14 июня. Основным видом деятельности организации является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Помимо этого, ИП зарегистрировано в категориях «Строительство жилых и нежилых зданий», «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах», «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе» и пр.
Армен Арутюнян с 2021 года руководит проектом развития судостроения ФРПК, входит в состав совета директоров ООО «Пермская судоверфь». В ноябре 2023 года был утверждён в должности гендиректора ФРПК вместо Алексея Буракова. В феврале он покинул пост по обоюдному согласию с акционером. Как рассказали в организации, Арутюнян переходит на работу в бизнес-структуру.
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