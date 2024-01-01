Стало известно о ещё одном утонувшем подростке в Пермском крае Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Как сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа, на пруду в Очёре в Пермском крае утонул подросток. На информацию обратил внимание «Рифей».

В ходе выезда на место происшествия спасатели установили, что мальчик купался в неположенном месте. Его нашли позже уже без признаков жизни. По данным издания, ЧП случилось 16 июня.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 19 июня утонул 14-летний подросток. Он вместе с двумя приятелями сбежал из летнего лагеря в д. Песчанка. Ребята отправились купаться на Сылву. Мальчик нырнул в воду и не вынырнул. Как сообщили в СУ СКР по региону, 20 июня водолазы достали тело. По данному факту следователи и прокуратура начали проверку.

В МЧС по региону сообщили, что за первую половину июня в регионе утонули восемь человек. В том числе трое детей. Одну девочку удалось спасти.

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