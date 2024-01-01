Юлия Духина С начала купального сезона в Пермском края произошло 9 происшествий на водных объектах Погибло уже восемь человек Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

С начала купального сезона в Пермском края произошло 9 ЧП на водных объектах. В результате погибло 8 человек, одну девочку успели спасти. Об этом рассказали представители МЧС по региону рассказали на внеочередной пресс-конференции, посвященной проблеме гибели людей на водоёмах региона.

Происшествия на воде зафиксированы в Осинском, Чайковском, Краснокамском, Очерском городских округах, в Пермском и Куединском муниципальных округах, а также в Орджоникидзевском районе Перми и в Кунгуре. Люди тонули во время купания на реках Кама, Пизь, Сылва и в прудах. Все места, где случились происшествия, не были оборудованы для купания.

Все происшествия зафиксированы с 1 по 16 июня. Резкое увеличение гибели людей на воде связано с тем, что в Прикамье установилась аномально жаркая погода.

По словам заместителя руководителя территориального органа Главного управления Вадима Арамилева, основные причины гибели людей на водных объектах — купание и прыжки в воду в необорудованных и опасных местах. Ещё одной из причин является оставление детей у воды без присмотра взрослых, купание в нетрезвом виде и нарушение правил безопасности на воде.

Вадим Арамилев напомнил, что родителям необходимо следить за детьми у воды, не отпускать их одних к водным объектам.

Купаться можно только в разрешённых местах, где есть специально оборудованные пляжи и дежурят спасателей, а нырять — только в проверенных местах.

«На маломерных судах обязательно находитесь в плотно застёгнутых спасательных жилетах», — отметил Арамилев.

В 2024 году задекларировано 16 пляжей в Пермском крае. Из них открыто 8. В Перми официально открытых пляжей для купания до сих пор нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.