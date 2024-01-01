Алёна Бронникова Парламент Прикамья поддержал новые законопроекты о налоговых льготах Мера предусмотрена для газораспределительных и помогающих колледжам предприятий Поделиться Твитнуть

Депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали законопроекты о введении дополнительных налоговых льгот для некоторых видов организаций. Документы были рассмотрены на пленарном заседании 20 июня.

По инициативе губернатора Дмитрия Махонина предприятия, оказывающие безвозмездную финансовую и имущественную помощь учреждениям среднего профессионального образования, которые являются участниками ФП «Профессионалитет», смогут получить инвестиционный налоговый вычет на прибыль. Установить его предлагается в размере не более 50% от стоимости имущества, переданного в организацию СПО.

Размер ставки налога на прибыль при расчёте величины налогового вычета — 10%. При этом инвестиционный налоговый вычет нельзя будет получить на легковые автомобили, а также на имущество, которое ранее эксплуатировалось или было приобретено в результате реорганизации у аффилированных лиц.

Принять законопроект во втором чтении планируется на пленарном заседании в августе. Воспользоваться правом применения инвестиционного налогового вычета после принятия законопроекта можно будет с 1 января 2025 года.

Ещё одна налоговая льгота предлагается для газораспределительных предприятий. Документом вводится налоговая льгота в размере 50% исчисленной суммы налога на имущество организаций. Эта мера будет распространяться в отношении введённых в эксплуатацию после 1 января 2024 года объектов гaзopacпpeдeлитeльныx сетей, которые были построены в рамках реализации мероприятий по дoгaзификaции населённых пунктов региона. Депутаты поддержали льготу в двух чтениях.

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