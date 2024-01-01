Комитет ЗС Прикамья одобрил законопроект о льготах для газораспределительных компаний Предлагается предоставить льготу в 50% по уплате налога на имущество организаций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты комитета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры поддержали законопроект о введении налоговых льгот для газораспределительных организаций. С докладом на заседании 18 июня выступила министр экономического развития и инвестиций Татьяна Чуксина.

Региональная программа по догазификации реализуется с 2021 года. Документом предлагается ввести налоговую льготу в размере 50% исчисленной суммы налога на имущество организаций.

«Ввиду того, что для граждан программа догазификации является социальной и бесплатной, а у газораспрделительных организаций вследствие большого объёма инвестиций на программу кратно увеличивается налоговая нагрузка, проектом закона предлагается оказать поддержку таким организациям путём предоставления льготы по налогу на имущество организаций», — пояснила министр.

Эта мера поддержки будет распространяться в отношении введённых в эксплуатацию после 1 января 2024 года объектов гaзopacпpeдeлитeльныx сетей, которые были построены в рамках реализации мероприятий по дoгaзификaции населённых пунктов региона. Действие льготы будет распространено на три налоговых периода c 2024 по 2026 год. Объём недополученных доходов краевого бюджета в указанный период оценивается в около 170,1 млн руб.

Отвечая на вопрос депутата Александра Третьякова о возможности распространения льготы на 2022-2023 годы, Чуксина отметила, что технически это возможно. Однако объём введённого имущества за тот период существенно отличается от того объёма, который реализуется с 2024 года. Распространение льготы на 2021-2023 годы приведёт к перерасчёту уплаченных налогов и возврата из бюджета региона указанных сумм.

Законопроект, внесённый ранее губернатором в заксобрание, будет рассмотрен в двух чтениях на пленарном заседании 20 июня.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.