Сергей Мельчаков покинет пост начальника департамента общественной безопасности Перми Исполняющим обязанности станет его зам Константин Кузьменко Поделиться Твитнуть

Сергей Мельчаков

Администрация Перми

Начальник городского департамента общественной безопасности Сергей Мельчаков, которые пришёл на эту должность в ноябре прошлого года, покидает свой пост. Его последним рабочим днем на этом месте станет 21 июня. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Вместо Мельчакова исполнять обязанности руководителя департамента будет его заместитель Константин Кузьменко, который долгое время работал в органах МВД, а в последнее время возглавлял отдел полиции №6 (дислокация Ленинский район) управления МВД России по городу Перми.

Напомним, Мельчакова назначили на пост начальника департамента общественной безопасности Перми 8 ноября прошлого года. В качестве основных задач глава Перми обозначил ему «поддержание постоянной готовности сил и средств города к защите населения от возможных угроз, взаимодействие с силовыми и контрольно-надзорными органами, в том числе с военкоматами и пунктом отбора граждан на военную службу по контракту, а также содействие в реализации антинаркотической политики и участие в профилактике экстремизма и терроризма».

В администрацию Сергей Мельчаков перешёл с должности заместителя начальника штаба ГУ МВД России по Пермскому краю. Он окончил Юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция», работал в полиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.

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