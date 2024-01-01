Сергей Мельчаков покинет пост начальника департамента общественной безопасности Перми
Исполняющим обязанности станет его зам Константин Кузьменко
Начальник городского департамента общественной безопасности Сергей Мельчаков, которые пришёл на эту должность в ноябре прошлого года, покидает свой пост. Его последним рабочим днем на этом месте станет 21 июня. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Вместо Мельчакова исполнять обязанности руководителя департамента будет его заместитель Константин Кузьменко, который долгое время работал в органах МВД, а в последнее время возглавлял отдел полиции №6 (дислокация Ленинский район) управления МВД России по городу Перми.
Напомним, Мельчакова назначили на пост начальника департамента общественной безопасности Перми 8 ноября прошлого года. В качестве основных задач глава Перми обозначил ему «поддержание постоянной готовности сил и средств города к защите населения от возможных угроз, взаимодействие с силовыми и контрольно-надзорными органами, в том числе с военкоматами и пунктом отбора граждан на военную службу по контракту, а также содействие в реализации антинаркотической политики и участие в профилактике экстремизма и терроризма».
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