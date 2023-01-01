Алёна Бронникова В Перми назначен новый глава департамента общественной безопасности Ранее Сергей Мельчаков занимал должность замначальника штаба краевого МВД Поделиться Твитнуть

Сергей Мельчаков

Администрация Перми

В Перми назначен новый начальник департамента общественной безопасности. Как сообщает пресс-служба администрации города, им стал бывший полицейский Сергей Мельчаков. К исполнению своих обязанностей он приступил 8 ноября.

«В качестве основных задач новому руководителю Эдуард Соснин обозначил поддержание постоянной готовности сил и средств города к защите населения от возможных угроз, взаимодействие с силовыми и контрольно-надзорными органами, в том числе с военкоматами и пунктом отбора граждан на военную службу по контракту, а также содействие в реализации антинаркотической политики и участие в профилактике экстремизма и терроризма», — уточнили в ведомстве.

В администрацию Сергей Мельчаков перешёл с должности заместителя начальника штаба ГУ МВД России по Пермскому краю. Он окончил Юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция», работал в полиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.

Ранее департамент общественной безопасности Перми возглавлял Алексей Туров. В сентябре мэр Эдуард Соснин объявил о его назначении на пост руководителя ФЦБ «Общественная безопасность города».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.