Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Обнародована программа летнего фестиваля «Город встреч» в Перми В частности, на эспланаду выйдет Дягилевский фестиваль Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Программа летнего фестиваля «Город встреч» (0+) в Перми оглашена на специальной пресс-конференции, которая состоялась 19 июня во время прогулки на электрическом судне-катамаране «ЭкоходЪ-2».

По словам генерального продюсера фестиваля Наталии Галкиной, в ближайший уикенд на городской эспланаде состоится совместное событие Дягилевского фестиваля и «Города встреч». Первый выход элитарного музыкального фестиваля в городское пространство — идея Александра Шумилина, куратора фестивального клуба. В программе «Дягилевского вечера» на эспланаде 23 июня — саунд-спектакль «Удиви меня» (12+) о жизни Сергея Дягилева (в 16:00), концерт молодого швейцарского пианиста Симона Бюрки (12+) с музыкой Рахманинова и Шопена (17:00), концерт современной минималистской музыки Kymatic Ensemble (12+) в 19:00 и концерт альтернативной музыки (12+) в 20:30, на котором прозвучат сочинения Егора Ананко из Санкт-Петербурга, Андрея Платонова из Перми и Андрея Обыденникова из Москвы.

27-29 июня на эспланаде состоится «Молодёжный уикенд» из нескольких событий: 27 июня — краевой бал выпускников «Будущее здесь» (16+, вход по приглашениям), на котором ожидается около 5 тыс. участников, а 29 июня — «День молодёжи» (0+), гостевой проект, который организует Агентство по делам молодёжи.

Гостевые проекты будут проходить на эспланаде на протяжении всего лета. По словам директора АНО «Агентство новых технологий» Марины Илюхиной, принято решение, чтобы на сцене параллельно с «Городом встреч» проходили и другие события.

Программу летнего фестиваля огласили во время прогулки на электрическом катамаране «ЭкоходЪ-2» / фото : А. Папулов

События июня завершает 30 числа фестиваль экстрима и культуры «Ведём себя культурно» (0+). В программе — множество событий на четырёх площадках на эспланаде и между ними: танцевальный батл «Все стили в силе» под живую музыку; перформанс «Художественный брейк», во время которого команда брейкдансеров собственными телами нарисует картину, которая будет заснята с высоты; опера на велосипедах — велоэкскурсия с прослушиванием оперы Монтеверди «Орфей»; футбольный пленэр — чемпионат по мини-футболу, который будут рисовать пермские художники; «Гаражи и машины» — акция, во время которой, сидя в классическом автомобиле, можно будет послушать классическую музыку; «Пинг-понг с Чайковским» — городской турнир по настольному теннису под музыку; а также чемпионат по «догонялкам», мастер-классы по акробатике, скетч-батл художников и экстремальные танцы: перформеры будут танцевать в самых неожиданных местах. Как рассказал куратор события Андрей Васькин, программа завершится совместным перформансом команды «немхат» и Свободного театра современного танца «Пермское настоящее».

Программу событий июля откроет фольклорный фестиваль «Обряды-наряды» (0+, 6 и 7 июля), продолжит Детский семейный фестиваль к 90-летию Евгения Крылатова (0+, 13 и 14 июля), затем состоится фестиваль старшего поколения «Стар Фест» (0+, 20 и 21 июля), в последний июльский уикенд пройдут танцевальные перформансы «Танцуй. Открывай» (0+, 23 и 24 июля).

Подробные программы июльских событий будут опубликованы позднее.

Фестиваль продлится до 23 августа. Ночью на 24 августа пройдёт заключительное событие — «Ночь города» (0+). Его программа и имена хедлайнеров будут сообщены отдельно.

Напомним, летний фестиваль «Город встреч» открылся 16 июня большим концертом на набережной. В концерте кроме хедлайнеров — семейной пары Владимира Преснякова и Натальи Подольской — участвовало более 100 пермских артистов, а зрителей собралось около 20 тыс. человек.

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