Александр Бастрыкин затребовал доклад о падении остановки на двух женщин в Прикамье Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал от руководителя СУ по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе проверки по факту травмирования двух женщин в результате обрушения металлических конструкций остановочного комплекса в Пермском крае.

ЧП случилось днём 15 июня. В результате урагана на ул. Аникина в Усолье Березниковского городского округа на двух пожилых женщин обрушилась вырванная из земли автобусная остановка.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в лечебное учреждение, одна женщина находится в реанимации.

Следственными органами регионального СУ СК Российской Федерации по данному факту проводится процессуальная проверка.

Ранее Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о попытке изнасилования мигрантом жительницы Култаево. Также глава СК заинтересовался инцидентом с «выгулом» ребёнка на верёвке в Перми. По этому факту тоже возбуждено уголовное дело.

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