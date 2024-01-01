Глава СК заинтересовался инцидентом с «выгулом» ребёнка на верёвке в Перми Инцидент произошёл на Гайве Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с выгулом ребёнка на верёвке, которая произошла в Перми. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в микрорайоне Гайва в Перми женщина гуляла с ребёнком, у которого руки были привязаны к верёвке. Очевидцы сняли видео и опубликовали его в ВКонтакте. Некоторые пользователи в комментариях к посту высказали мнение, что ребёнок страдает психическим заболеванием, поэтому с ним якобы приходится гулять таким образом.

Александр Бастрыкин обратил внимание на эту ситуацию после того, как информация появилась в СМИ.

По этому факту следственные органы СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ст.156 УК РФ — Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следкома по региону Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

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