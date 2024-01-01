В Прикамье мигрант пытался изнасиловать жительницу Култаево Следком возбудил уголовное дело, а ситуацией уже заинтересовался Александр Бастрыкин Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае следователи задержали 29-летнего уроженца Узбекистана, который подозревается в попытке изнасилования 32-летней жительницы Култаево. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, 16 июня компания мигрантов распивала спиртное на берегу реки в Пермском муниципальном округе. Во время употребления алкоголя 29-летний гражданин Узбекистана пытался изнасиловать местную жительницу, но его остановили очевидцы.

Вечером того же дня в полицию поступило сообщение о действиях мужчин на пляже. Прибывшие полицейские задержали и доставили в дежурную часть трёх человек. Материалы проверки из полиции передали в СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи возбудили в отношении 29-летнего узбека уголовное дело по статье о покушении на изнасилование, соединённое с угрозой убийством. Мужчине в ближайшее время должны предъявить обвинение.

Ситуацией с нападением на пермячку заинтересовался также и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.

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