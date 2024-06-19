Один человек погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Пермском крае Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Смертельная автомобильная авария произошла поздним вечером 18 июня в районе села Сива Пермского края.

Как рассказали «Рифей-Пермь» в Госавтоинспекции, при выезде на трассу Киров—Пермь 29-летний водитель автомобиля марки «Шкода» не уступил дорогу грузовому автомобилю «Скания». После столкновения большегруз вылетел с дороги и опрокинулся.

Шофёр легковушки погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи, водитель грузовика госпитализирован. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ранее «Новый компаньон» писал, что вечером 17 июня в Оханском округе Пермского края произошло смертельное ДТП. На автодороге Острожка—Пихтовка 70-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим опрокидыванием. В результате автоаварии женщина 1979 г.р. (дочь водителя) скончалась на месте. В машине также находились 8-летняя девочка (внучка водителя) и женщина 1953 г.р. (жена), они госпитализированы.

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