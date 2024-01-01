В Пермском крае простятся с двумя погибшими на СВО жителями Краснокамска Их похоронят 19 июня Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня, 19 июня, в Краснокамске простятся с местными жителями Александром Лебедевым и Алексеем Сметанинм, которые погибли в ходе зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает perm.aif.ru cо ссылкой на администрацию муниципалитета.

Местные власти рассказали, что они погибли при исполнении воинского долга. Семьям военнослужащих выразили соболезнования. Обстоятельства гибели участников СВО не уточняются.

Церемония прощания с Александром Лебедевым и Алексеем Сметаниным пройдёт 19 июня во дворце культуры имени Ленина. Начало в 11:00.

Как писал ранее «Новый компаньон», на СВО за один день до отпуска погиб 18-летний курсант Пермского филиала ВГУВТ Георгий Надеин. Он служил по контракту. До службы занимался волонтёрством и пел в хоре.

Кроме того, 20 июня в Лысьве похоронят военнослужащего Максима Помазкина, который погиб в СВО. Обстоятельства его смерти также не раскрываются.





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