В зоне СВО погиб 18-летний курсант из Перми Георгий Надеин вслед за отчимом подписал контракт с минобороны Поделиться Твитнуть

Георгий Надеин

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции погиб курсант Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта Георгий Надеин. Ему было 18 лет. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Георгий последовал примеру своего отчима и подписал контракт с Министерством обороны. Он самостоятельно принял мужественное решение защищать Родину. Георгий погиб как герой, за день до своего отпуска, который так ждали его мама и младшая сестра. Он отдал свою жизнь, защищая нас с вами, — говорится в информации, опубликованной на странице учебного заведения ВКонтакте. — Приносим глубокие соболезнования родным и близким Георгия. Вечная память герою!»

Одногруппники и педагоги Надеина вспоминают юношу как доброго и отзывчивого человека. Георгий участвовал в волонтёрских мероприятиях, пел в хоре.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на границе с Украиной погиб солдат-срочник из Пермского края Александр Русаков. Ему было 19 лет.

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