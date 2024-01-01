Солдат-срочник из Пермского края погиб на границе с Украиной Александру Русакову было 19 лет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Нытвенского городского округа

На прошлой неделе в Нытве состоялись похороны 19-летнего солдата-срочника Александра Русакова, который осенью ушёл служить в армию, а весной оказался на границе с Украиной. По данным издания 59.ru, военнослужащий находился в Белгородской области и попал под обстрел, когда проводил постоянный электрический свет в одном из районов.

Напомним, Александр погиб 10 мая, а 11 июня его похоронили на малой родине.

В ноябре 2023 года Александра отправили служить в мотострелковую часть в Оренбурге. Весной этого года пришёл приказ о командировке в Белгородскую область, которая находится на границе с Украиной. Туда отправили служить весь его полк. Солдатам дали задание наладить электричество в Шебекинском районе области. А в июне стало известно что он погиб: молодой человек с командиром проводили постоянный электрический свет на границе и попали под миномётный обстрел.

Командира транспортировали в госпиталь, а Александр погиб сразу, от осколочного ранения.

«После армии мечтал отправиться покорять Питер с друзьями. Они почти все вместе ушли в армию, а после неё всей компанией хотели поехать в Питер — работать там, писать музыку, жить... Сыну нравилось быть нужным человеком. Даже там, на границе, когда делали свет, Саша был счастлив, что всё у них получилось», — рассказала мама погибшего Ольга.

Александр Русаков окончил краевой индустриальный техникум. Выучился на электромонтёра и специализировался на ремонте электрооборудования. Проходил практику в Набережных Челнах на заводе «КАМАЗ». Он увлекался музыкой: изучал программы и писал с их помощью разные мелодии.

У молодого человека остались две сестры, 7 и 14 лет.

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