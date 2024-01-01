В СВО погиб военнослужащий из Лысьвы Максим Помазкин Его похоронят 20 июня Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Лысьвы

В зоне проведения СВО в ходе ожесточённых боёв погиб лысьвенец Максим Помазкин. Об этом сообщили в администрации Лысьвенского округа на официальной странице в соцсетях.

Обстоятельств его смерти не раскрываются.

Прощание с погибшим состоится 20 июня в 11:00 в соборе Троицы Живоначальной (ул. Революции, 2А).

Администрация принесла соболезнования родным и близким.

Напомним, сегодня также стало известно, что на СВО погиб 18-летний курсант Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта Георгий Надеин. Он умер за день до своего отпуска, который ждали его мама и младшая сестра.

Ранее «Новый компаньон» писал также о погибшем на границе с Украиной солдате-срочнике из Пермского края Александре Русаков. Ему было 19 лет. Молодой человек чинил свет в Белгородской области и попал под обстрел вместе с командиром. Александр скончался на месте, а командира с ранениями отвезли в госпиталь

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