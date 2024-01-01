В СВО погиб военнослужащий из Лысьвы Максим Помазкин
Его похоронят 20 июня
В зоне проведения СВО в ходе ожесточённых боёв погиб лысьвенец Максим Помазкин. Об этом сообщили в администрации Лысьвенского округа на официальной странице в соцсетях.
Обстоятельств его смерти не раскрываются.
Прощание с погибшим состоится 20 июня в 11:00 в соборе Троицы Живоначальной (ул. Революции, 2А).
Администрация принесла соболезнования родным и близким.
Напомним, сегодня также стало известно, что на СВО погиб 18-летний курсант Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта Георгий Надеин. Он умер за день до своего отпуска, который ждали его мама и младшая сестра.
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