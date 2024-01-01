Экс-председатель КСП Прикамья стал советником губернатора Геннадий Тушнолобов работает на общественных началах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший председатель контрольно-счётной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов стал советником губернатора Дмитрий Махонина. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, экс-председатель КСП работает советником главы региона на общественных началах по вопросам объектов капитального строительства. В администрации губернатора информацию оставили без комментария. До самого Геннадия Петровича «Новому компаньону» не удалось дозвониться.

Геннадий Тушнолобов работал народным депутатом РСФСР, затем депутатом Законодательного собрания Пермской области и Пермского края. В январе 2013 года был утверждён в должности председателя правительства региона (до 2017 года). Принимал активное участие в подготовке проектов законов по вопросам налогообложения, социальной сферы и промышленности. Затем был назначен на должность главы КРПК.

В 2018 году возглавил краевую КСП. В сентябре прошлого года депутаты ЗС приняли решение наградить его Почётным знаком за активное участие в законотворческой деятельности. В начале этого года Тушнолобов покинул пост в связи с истечением срока полномочий. Его место занял бывший прокурор Пермского края Александр Белых.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.