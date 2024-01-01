Новый председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края представлен коллективу Александр Белых приступил к работе 4 марта Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Вячеслав Григорьев представил нового председателя Контрольно-счетной палаты региона Александра Белых сотрудникам КСП. Григорьев вручил новому руководителю постановление краевого парламента и удостоверение председателя Контрольно-счетной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания, отметив, что официально Александр Белых приступил к работе 4 марта 2024 года.

Напомним, на планарном заседании в феврале 2024 года депутаты краевого парламента утвердили на пост руководителя Контрольно-счётной палатой Прикамья кандидатуру Александра Белых. Ранее Белых к утверждению после прохождения собеседования в федеральном органе рекомендовала Счётная палата РФ.

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Кандидатуру Александра Белых на пост руководителя КСП в ноябре предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Ранее Контроль-счётную палату региона возглавлял Геннадий Тушнолобов.

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