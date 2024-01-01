Алёна Бронникова Геннадий Тушнолобов покинет должность председателя КСП Прикамья в начале марта Решение об уходе было принято по собственному желанию Поделиться Твитнуть

Геннадий Тушнолобов

Константин Долгановский

Действующий председатель Контрольно-счётной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов покинет должность 4 марта. Об этом стало известно 15 февраля на заседании регионального Законодательного собрания. Депутаты утвердили соответствующее постановление о прекращении его полномочий.

Переходя к решению вопроса, председатель парламента Прикамья Валерий Сухих отметил, что это «одно из самых грустных голосований в этом году». Депутаты поблагодарили коллегу за его деятельность, пожелали ему успехов на новом месте и выразили надежду на дальнейшее взаимодействие.

Сам же Тушнолобов рассказал, что уходит с поста руководителя ведомства по истечении срока полномочий. Претендовать на новый срок он не стал по собственному желанию. По его словам, вопрос обсуждался ещё в августе с губернатором Дмитрием Махониным.

«Спасибо за добрые слова! Хочу внести ясность. На моей должности ограничений по возрасту нет, это моё решение. Много раз обсуждали с Валерием Александровичем [Сухих], и он был против, обсуждали ещё в августе с губернатором. Это наше общее решение, в большей степени оно моё. Надо попробовать себя в какой-то другой роли», — сообщил политик.

Он добавил, что всегда был предан Пермскому краю, людям и коллегам, и планирует применить свой профессиональный опыт на благо региона.

После голосования Сухих вручил Тушнолобову благодарственное письмо.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что парламент Пермского края утвердил бывшего прокурора Александра Белых в должности главы краевой КСП. К исполнению обязанностей он приступит 4 марта.

Геннадий Тушнолобов с 1990 по 1993 год работал народным депутатом РСФСР, затем депутатом Законодательного собрания Пермской области первого и третьего созывов, а также депутатом Законодательного собрания Пермского края первого и второго созывов. В январе 2013 года был утверждён в должности председателя правительства Прикамья (до 2017 года). Принимал активное участие в подготовке проектов законов по вопросам налогообложения, социальной сферы и промышленности. На пост председателя краевой КСП его кандидатуру согласовали в 2018 году. В сентябре депутаты приняли решение наградить его Почётным знаком за активное участие в законотворческой деятельности.

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