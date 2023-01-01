Алёна Бронникова Председателя КСП Прикамья представили к награде Геннадия Тушнолобова решено наградить за заслуги в развитии законодательства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли решение наградить председателя региональной Контрольно-счётной палаты Почётным знаком за активное участие в законотворческой деятельности. Соответствующее постановление было рассмотрено на пленарном заседании парламента 21 сентября.

«Вашему вниманию предложен проект постановления о награждении Тушнолобова Геннадия Петровича Почётным знаком "За заслуги в развитии законодательства". Данное постановление было поддержано профильным комитетом и решение принято комиссией о награждении», — сообщила председатель комитета краевого Заксобрания по бюджету Елена Зырянова.

Геннадий Тушнолобов с 1990 по 1993 год работал народным депутатом РСФСР, затем депутатом Законодательного собрания Пермской области первого и третьего созывов, а также депутатом Законодательного собрания Пермского края первого и второго созывов. В январе 2013 года он был утверждён в должности председателя правительства Прикамья до 2017 года. Принимал активное участие в подготовке проектов законов по вопросам налогообложения, социальной сферы и промышленности. На пост председателя краевой КСП его кандидатуру согласовали в 2018 году.





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