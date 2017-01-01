Геннадий Тушнолобов согласован на пост председателя КСП Прикамья

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Геннадий Тушнолобов

Фото: Константин Долгановский

Кандидатуру бывшего краевого премьера на пост руководителя региональной Контрольно-счетной палаты предложил губернатор Прикамья Максим Решетников.

Сегодня, 23 января, комитет по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края во внеочередном порядке рассмотрел вопрос о назначении Геннадия Тушнолобова на пост председателя региональной Контрольно-счетной палаты. О предложении главы региона депутатам доложил полномочный представитель губернатора в Заксобрании Анатолий Маховиков. По его словам, Геннадий Тушнолобов обладает необходимым опытом для работы и пользуется доверием как в законодательной, так и в исполнительной власти Прикамья.

Члены комитета единогласно поддержали кандидатуру Геннадия Тушнолобова. Решение о назначении его на пост председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края будет рассмотрен на пленарном заседании регионального Законодательного собрания 25 января.

Напомним, Геннадий Тушнолобов с 1990 по 1993 год работал народным депутатом РСФСР, затем депутатом Законодательного собрания Пермской области первого и третьего созывов, а также депутатом Законодательного собрания Пермского края первого и второго созывов. В январе 2013 года он был утвержден в должности председателя правительства Прикамья. Пост краевого премьера Геннадий Тушнолобов покинул год назад.