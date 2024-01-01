Алёна Бронникова
Парламент Прикамья утвердил Александра Белых в должности главы краевой КСП
Он приступит к исполнению обязанностей 4 марта
Депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали проект постановления о назначении Александра Белых на должность председателя Контрольно-счётной палаты (КСП). Документ был рассмотрен 15 февраля на пленарном заседании.
Александр Белых служил в прокуратуре в 1993-2016 годах, с 2009-го по 2015-й был прокурором Пермского края. В июне 2015 года его назначили на должность начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе. Его кандидатуру на пост руководителя Пермской КСП в ноябре прошлого года предложил губернатор Дмитрий Махонин.
Затем Белых прошёл собеседование в Счётной палате РФ и получил рекомендацию для утверждения. Соответствующее заключение региональный парламент получил на прошлой неделе. Депутаты поддержали его назначение на всех заседаниях комитетов.
Действующий председатель ведомства Геннадий Тушнолобов, возглавляющий палату с февраля 2018 года, покинет свой пост после окончания срока полномочий в феврале.
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