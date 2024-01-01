Алёна Бронникова Парламент Прикамья утвердил Александра Белых в должности главы краевой КСП Он приступит к исполнению обязанностей 4 марта Поделиться Твитнуть

Александр Белых

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали проект постановления о назначении Александра Белых на должность председателя Контрольно-счётной палаты (КСП). Документ был рассмотрен 15 февраля на пленарном заседании.

Александр Белых служил в прокуратуре в 1993-2016 годах, с 2009-го по 2015-й был прокурором Пермского края. В июне 2015 года его назначили на должность начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе. Его кандидатуру на пост руководителя Пермской КСП в ноябре прошлого года предложил губернатор Дмитрий Махонин.

Затем Белых прошёл собеседование в Счётной палате РФ и получил рекомендацию для утверждения. Соответствующее заключение региональный парламент получил на прошлой неделе. Депутаты поддержали его назначение на всех заседаниях комитетов.

Действующий председатель ведомства Геннадий Тушнолобов, возглавляющий палату с февраля 2018 года, покинет свой пост после окончания срока полномочий в феврале.

Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил высокий вклад Геннадия Тушнолобова в развитие института КСП Прикамья и пожелал успехов его преемнику:





«За годы работы на посту председателя Контрольно-счётной палаты Геннадию Петровичу удалось создать настоящую команду профессионалов. Качество контроля бюджетных процессов в нашем регионе – одно из лучших в стране, что признают на федеральном уровне. Безусловно, такие результаты достигнуты благодаря личному вкладу и включённости руководителя контрольного ведомства. От лица депутатского корпуса выражаю благодарность Геннадию Петровичу и желаю новых высот Контрольно-счётной палате под руководством Александра Юрьевича».





В должности председателя Контрольно-счётной палаты Александр Белых утверждён на шесть лет. К исполнению своих обязанностей он приступит 4 марта.





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