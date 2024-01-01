Алёна Бронникова Счётная палата РФ согласовала кандидатуру нового главы КСП Прикамья Его утверждение на должность председателя ведомства состоится на пленарном заседании ЗС Поделиться Твитнуть

Счётная палата РФ рекомендовала к утверждению бывшего прокурора Пермского края Александра Белых на должность председателя региональной Контрольно-счётной палаты (КСП). Пермские СМИ сообщили об успешном прохождении кандидатом собеседования в федеральном органе.

Информацию «Коммерсантъ-Прикамье» подтвердил действующий глава КСП Геннадий Тушнолобов. Он также рассказал, что утверждение Белых в новой должности состоится 15 февраля на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края.

О том, что новым председателем КСП Пермского края может стать бывший прокурор региона Александр Белых, стало известно в начале ноября 2023 года. Перед этим КСП необходимо было получить заключение Счётной палаты РФ о соответствии кандидата квалификационным требованиям, установленным федеральным законом.

В данный момент ведомство с 2018 года возглавляет экс-председатель правительства Прикамья Геннадий Тушнолобов. Срок его полномочий истекает в феврале 2024 года.

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