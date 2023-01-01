Алёна Бронникова Пермская КСП согласует с федеральной Счётной палатой кандидатуру нового председателя Александр Белых может возглавить ведомство с февраля 2024 года Поделиться Твитнуть

Александр Белых

Константин Долгановский

Контрольно-счётная палата Пермского края обратилась к депутатам регионального заксобрания для направления в Счётную палату РФ обращения по согласованию кандидатуры бывшего прокурора Александра Белых на пост руководителя ведомства. Вопрос рассмотрели на пленарном заседании 30 ноября.

Для того, чтобы назначить Александра Белых на должность председателя КСП Прикамья, ведомству необходимо получить заключение о его соответствии квалификационным требованиям, установленным федеральным законом.

Депутаты одобрили просьбу. Соответствующее постановление и документы будут направлены в Счётную палату РФ.

О том, что новым председателем КСП Пермского края может стать бывший прокурор региона Александр Белых, стало известно в начале ноября. В данный момент ведомство с 2018 года возглавляет экс-председатель правительства Прикамья Геннадий Тушнолобов. Срок его полномочий истекает в феврале 2024 года. Согласно действующему законодательству, он может претендовать на второй срок.





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