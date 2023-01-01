Краевую КСП может возглавить бывший прокурор Прикамья Власти региона предложили на этот пост кандидатуру Александра Белых Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Новым председателем Контрольно-счётной палаты Пермского края может стать бывший прокурор региона Александр Белых. В пресс-службе краевого правительства сообщили, что его кандидатура уже внесена на рассмотрение Законодательного собрания Прикамья.

С 2018 года региональную КСП возглавляет экс-председатель правительства Прикамья Геннадий Тушнолобов. Срок его полномочий истекает в феврале 2024 года. Согласно действующему законодательству, он может претендовать на второй срок. Однако, как сообщал ранее «Коммерсантъ-Прикамье», краевые власти начали искать новых кандидатов на этот пост.

Александр Белых занимал должность прокурора Пермского края с 2009 по 2015 год. Затем был назначен начальником управления Генеральной прокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу. В 2016 году покинул пост по собственному желанию. После увольнения из органов прокуратуры работал начальником договорно-правового управления департамента правового обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», позже перешёл в АО «Эр-Телеком Холдинг» на должность директора по безопасности.

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