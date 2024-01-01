Алёна Бронникова Депутаты поддержали назначение нового председателя КСП Пермского края Проект постановления рассмотрят на пленарном заседании в четверг Поделиться Твитнуть

На заседании комитета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры 13 февраля депутаты обсудили проект постановления о назначении нового руководителя Контрольно-счётной палаты (КСП). Документом предлагается назначить на эту должность Александра Белых.

С докладом выступила первый вице-премьер краевого правительства Ольга Антипина. Она отметила, что Александр Белых большую часть своей трудовой деятельности провёл на территории Пермского края, работая в органах прокуратуры.

«Поскольку Александр Юрьевич много лет следил за соблюдением законности на территории Пермского края, мы считаем, что он вполне справится в КСП. Он — наш земляк, многие его знают, многие с ним совместно работали, знают о его профессионализме, ответственности и отличной деловой репутации», — добавила она.

Александр Белых подчеркнул, что работа в прокуратуре сходна с деятельностью в КСП. Он также рассказал о собеседовании в Счётной палате РФ.

«Миссия Счётной палаты — содействовать справедливому и ответственному государственному управлению. Напутствия, которые прозвучали от председателя и аудиторов Счётной палаты, сводились к этому посылу. Председатель Галина Изотова подчеркнула, что за каждым рублём стоит человек. Исходя из этого, очень внимательно, скрупулёзно и правильно нужно относиться к расходованию бюджетных средств. Своей задачей я вижу сделать всё, чтобы государственные деньги расходовались эффективно», — сообщил Белых.

По итогам рассмотрения кандидатуры Белых было рекомендовано принять его на должность председателя КСП Пермского края на пленарном заседании в четверг. Ранее он прошёл собеседование в Счётной палате РФ и получил рекомендацию для утверждения.

Действующий председатель Геннадий Тушнолобов, возглавляющий ведомство с февраля 2018 года, покинет свой пост после окончания срока полномочий в феврале в связи с достижением предельного возраста для госслужащих.

Александр Белых служил в прокуратуре в 1993-2016 годах. С 2009-го по 2015-й был прокурором Пермского края. С июня 2015 года назначен на должность начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе. На заседании комитета он рассказал, что неделю назад отметил 33 года трудовой деятельности.





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