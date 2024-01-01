В Пермском крае простились с погибшим на СВО 49-летним Павлом Чагиным Поделиться Твитнуть

Павел Чагин

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб 49-летний житель Соликамска Павел Чагин, об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа Прикамья и выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Мужчина родился 11 июля 1974 года в Чусовом. С 2009 года жил и работал в Соликамске. Погиб на СВО при исполнении служебного долга. Прощание с Павлом Чагиным прошло 18 июня в ДК завода «Урал».

Сегодня же в Краснокамске простились с двумя бойцами, погибшими в зоне СВО. В информации властей муниципалитета было сказано, что Дмитрий Волков и Андрей Садилов скончались при исполнении воинского долга. О том, в каких войсках служили краснокамцы и когда именно погибли, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции погиб 38-летний уроженец Александровска Иван Шумков. Обстоятельства гибели военнослужащего не раскрываются. О дате похорон власти сообщат дополнительно.

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