В СВО погиб житель Прикамья Иван Шумков О дате похорон власти сообщат дополнительно Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

В ходе специальной военной операции погиб 38-летний уроженец Александровска Иван Шумков. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Обстоятельства гибели военнослужащего не раскрываются.

О дате похорон власти сообщат дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на территории Луганской Народной Республики в один день погибли двое военнослужащих из Пермского края: 48-летний уроженец Усолья Виталий Дурыманов и житель Кизела 53-летний Геннадий Семакин.

У Виталия Дурыманова остались мама, жена и пятеро детей, а у Геннадия Семакина — жена, трое детей и трое внуков.

Прощание с военнослужащими пройдёт 18 и 19 июня.

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