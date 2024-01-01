Зарина Ситдикова В ходе СВО погибли двое жителей Прикамья из Добрянского округа Оба бойца получили смертельные ранения в Луганской Народной Республике Поделиться Твитнуть

В боях на территории Луганской Народной Республики в один день погибли двое военнослужащих из Пермского края. Об этом сообщили на официальной странице администрации Добрянского городского округа ВКонтакте.

Первым в Прикамье похоронят 48-летнего уроженца города Усолье Виталия Дурыманова. В Добрянском округе он учился и работал. В начале марта этого года заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. На фронте был мотострелком. Прикамец погиб в Луганске 25 мая. У него остались мама, жена и пятеро детей.

Прощание с Виталием Дурымановым состоится 18 июня в 11:00 в д. Бобки на ул. Центральной, 44.

За месяц до своего 54-летия в городе Кременной погиб Геннадий Семакин. Он родился в Кизеле, но спустя два года его семья переехала в Добрянку. Здесь он окончил школу и поступил в училище, где освоил профессию газоэлектросварщика. Отслужил срочную службу в армии по специальности наводчика-оператора БМП.

В Добрянке он работал на Пермской ГРЭС. В мае прошлого года Геннадий Семакин заключил контракт на участие в специальной военной операции. На фронте служил по приобретённой в армии специальности. У него остались жена, трое детей и трое внуков.

Проститься с Геннадием Семакиным можно будет 19 июня в 11:00 в добрянском Дворце культуры и спорта им. В.А. Ладугина.

Администрация округа выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.