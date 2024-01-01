В Пермском крае простятся с погибшими на СВО бойцами из Краснокамска Поделиться Твитнуть

Прощание с двумя бойцами из Краснокамска, погибшими в зоне специальной военной операции, состоится на малой родине 18 июня, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Краснокамского округа Пермского края.

В информации сказано, что Дмитрий Волков и Андрей Садилов скончались при исполнении воинского долга. О том, в каких войсках служили краснокамцы и когда именно они погибли, не уточняется.

Траурная церемония проходит в краснокамском ДК Гознак с 11:00.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Волкова и Андрея Садилова», — говорится в сообщении администрации Краснокамского округа.

Ранее сообщалось, что в боях на территории Луганской Народной Республики в один день погибли двое военнослужащих из Добрянского городского округа: отца пятерых детей 48-летнего Виталия Дурыманова похоронят 18 июня в д. Бобки, с 54-летим Геннадием Семакиным простятся 19 июня в добрянском Дворце культуры и спорта им. В.А. Ладугина.

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