Киоски у Центрального рынка в Перми снесут до конца июня В случае принудительного демонтажа расходы взыщут с собственников Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в администрации Ленинского района, объекты НТО по ш. Космонавтов, расположенные у Центрального рынка, будут демонтированы до конца месяца. Речь идёт о киосках, контейнерах, палатках по адресам: ш. Космонавтов, 4, 8, 24, 24/1 и др.

«Согласно установленному порядку, принудительный демонтаж самовольных (незаконных) объектов должен быть произведён не позднее 15 рабочих дней после дня размещения соответствующего распоряжения на официальном сайте администрации Перми. Соответственно, дата начала периода, установленного для МКУ «СМИ», ответственного за принудительный демонтаж, с 14 июня», — пояснили в мэрии.

Напомним, в начале июня владельцам НТО у Центрального рынка в Перми направили уведомления о добровольном демонтаже незаконных киосков, павильонов и палаток.

В случае принудительного демонтажа расходы на эти работы взыщут с собственников.

Ранее чиновники отчитались, что в мае в Перми было принудительно демонтировано 32 незаконно установленных торговых объекта. В целом было снесено девять автостоянок, более 20 торговых точек и другие объекты.

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