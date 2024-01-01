У Центрального рынка в Перми снесут киоски Владельцам НТО направили уведомления о добровольном демонтаже Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Администрация Ленинского района Перми намерена демонтировать девять киосков, павильонов и палаток, которые находятся неподалёку от Центрального рынка и металлорынка. Собственникам объектов уже направлены уведомления с требованием добровольного демонтажа. Об этом сообщает «Рифей».

Чиновники хотят убрать палатку по ул. Пушкина, 110а, четыре контейнера и три павильона около ш. Космонавтов, 22а и 24/1 и один павильон рядом с ш. Космонавтов, 6Б.

Если владельцы киосков не уберут их самостоятельно, то администрация проведёт принудительный демонтаж, а расходы на эти работы взыщут с собственников.

Напомним, ранее чиновники отчитались, что в мае в Перми было принудительно демонтировано 32 незаконно установленных торговых объекта. В целом было снесено девять автостоянок, более 20 торговых точек и другие объекты.

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