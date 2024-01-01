Бывшего священника из Прикамья осудили на 7 лет колонии за кражу Также Николай Вернигор должен выплатить 400 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Николай Вернигор/ Фото: ТГ-канал Baza

По решению Ленинского районного суда Перми бывшего секретаря Кудымкарской епархии Николая Вернигора приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 400 тыс. руб.

По данным Properm.ru, суд удовлетворил также гражданские иски в отношении осуждённого на общую сумму порядка 10 млн руб.

Ранее прокуратура потребовала восемь лет лишения свободы для Вернигора. Его обвинили в краже православных святынь и средств, предназначенных для развития церкви.

Как ранее писал «Новый компаньон», обвиняемый был задержан по подозрению в хищении икон, имеющих доказанное экспертами особое культурное и художественное значение. Кроме того, по версии следствия, Николай Вернигор продал по доверенности земельный участок епископа Никона (Олега Миронова) в Подмосковье и распорядился полученными средствами по своему усмотрению. Общая сумма пропавших церковных ценностей и денег составила 23,1 млн руб. За содеянное священник был лишён сана.

Сам Николай Вернигор обвинения в свой адрес отрицает и не признаёт себя виновным ни по одному эпизоду.

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