Максим Артамонов В Пермском крае из дома бывшего епископа Никона пропали четыре иконы Задержан секретарь Кудымкарской епархии, которого подозревают в краже Поделиться Твитнуть

Николай Вернигор/ Фото: ТГ-канал Baza

У бывшего епископа Кудымкарской епархии Никона (Олег Миронов) из дома пропали четыре иконы, имеющие историческое значение. По подозрению в хищении объектов религиозного культа был задержан секретарь этой же епархии. Об этом сообщает издание Baza в своём telegram-канале.

По данным издания, зимой 2021 года, когда Никон ещё был епископом, из его дома одна за другой начали исчезать иконы «Святая Екатерина», «Святой Благоверный князь Александр Невский с избранными святыми», «Святой Георгий Победоносец» и «Знамение пресвятой Богородицы». Согласно проведённой экспертизе, все они имели особое культурное и художественное значение.

По подозрению в краже правоохранители задержали секретаря Кудымкарской епархии. По данным СМИ, речь идёт о Николае Вернигоре. Теперь мужчине грозят принудительные работы.

Следователи считают, что с февраля 2021 года по март 2022-го у Вернигора была доверенность от Олега Миронова. Обвиняемый продал земельный участок епископа Никона в Подмосковье и снял со счёта потерпевшего 10 млн руб., которыми распорядился по своему усмотрению.

Как уточняет 59.ru, Николай Вернигор посвятил служению в храмах 25 лет. В последние годы он служил в Кудымкарской епархии помощником епископа Никона, по заявлению которого на него завели уголовное дело о краже. Епископ утверждал, что, пока был на лечении, его помощник похитил из его покоев несколько килограммов церковных реликвий, стоимость которых оценили в 7 млн руб., а с его счёта — 10 млн руб. Сам Вернигор всё отрицает и не признаёт себя виновным ни по одному эпизоду.

Никон руководил Кудымкарской епархией с 19 марта 2014 года по 13 апреля 2021 года.

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