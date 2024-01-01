Зарина Ситдикова Гособвинение запросило восемь лет колонии для бывшего пермского священника Следствие считает его виновным в краже православных святынь Поделиться Твитнуть

Николай Вернигор/ Фото: ТГ-канал Baza

Прокуратура потребовала восемь лет лишения свободы для бывшего секретаря Кудымкарской епархии Николая Вернигора, который обвиняется в краже православных святынь и средств, предназначенных для развития церкви. Об этом сообщил «РБК Пермь».

Как ранее писал «Новый компаньон», обвиняемый был задержан по подозрению в хищении икон, имеющих доказанное экспертами особое культурное и художественное значение. Кроме того, по версии следствия, Николай Вернигор продал по доверенности земельный участок епископа Никона (Олега Миронова) в Подмосковье и распорядился полученными средствами по своему усмотрению. Общая сумма пропавших церковных ценностей и денег составила 23,1 млн руб. За содеянное священник был лишён сана.

Сам Николай Вернигор обвинения в свой адрес отрицает и не признаёт себя виновным ни по одному эпизоду.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте Ленинского районного суда города Перми, оглашение приговора состоится 17 июня.

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