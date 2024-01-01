На неделе в 50 домах Перми по плану отключат холодную воду Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

yandex.ru

В связи с плановыми ремонтными работами на сетях водопровода с 18 по 23 июня в 53 домах пермяков и нескольких социальных учреждениях не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье», часть отключений произойдёт в выходные, чтобы не нарушать работу детских садов и других социальных учреждений.

Воду отключат в домах по улицам Танкистов, 1- и 2-й Молодогвардейской, Советской Армии, Лепешинской, Машинистов, Засулич, Каменского, Строителей, Наумова, Кочегаров, Солдатова, Народовольческой, Хлебозаводской, Героев Хасана, по проспекту Парковому и др.

Перечень всех объектов, где не будет воды, опубликован на сайте коммунального оператора. Данные в разделе обновляются в режиме реального времени.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал об отключении с 17 июня горячей воды в ряде микрорайонов (Гайва, Заозерье, Молодёжный и Парковый). Там будет проводиться опрессовка и гидравлические испытания.

Всего в краевом центре этим летом проверят техническое состояние 2056 км теплосетей. Гидравлические испытания остаются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедиться в их надёжности для несения необходимых нагрузок.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.