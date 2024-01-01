Объявлено, где с 17 июня в Перми на полмесяца отключат горячую воду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «Т Плюс» объявила, где на следующей неделе в Перми примерно на полмесяца отключат горячую воду. Об этом пишет ВЕТТА.

Тепловики напомнили, что отключения проводятся для ежегодных обязательных гидравлических испытаний трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Всего в краевом центре проверят техническое состояние 2056 км теплосетей.

Работы стартовали с конца мая. В период с 17 по 21 июня стартуют «опрессовки» в микрорайонах Гайва, Заозерье, Молодёжный и Парковый. О сроках отключений горячей воды жителей домов обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Уточнить данные можно и самостоятельно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания». «В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом», — рассказали в «Т Плюс».





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