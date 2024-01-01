На СВО погиб пенсионер из Прикамья Андрей Павленко
О дате похорон власти сообщат дополнительно
В ходе специальной военной операции погиб 62-летний житель посёлка Мараты Андрей Павленко. Об этом на своей официальной странице ВКонтакте сообщает глава Кочёвского муниципального округа Александр Юркин.
По словам чиновника, военнослужащий погиб 1 февраля при выполнении боевых задач.
«О том, когда состоится прощание с Андреем Ивановичем, сообщу дополнительно», — написал Юркин.
По данным газеты «ПармаНовости», с начала СВО подтверждена гибель 129 жителей и уроженцев Коми округа.
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