На СВО погиб пенсионер из Прикамья Андрей Павленко О дате похорон власти сообщат дополнительно Поделиться Твитнуть

Фото: страница ВК Александра Юркина

В ходе специальной военной операции погиб 62-летний житель посёлка Мараты Андрей Павленко. Об этом на своей официальной странице ВКонтакте сообщает глава Кочёвского муниципального округа Александр Юркин.

По словам чиновника, военнослужащий погиб 1 февраля при выполнении боевых задач.

«О том, когда состоится прощание с Андреем Ивановичем, сообщу дополнительно», — написал Юркин.

По данным газеты «ПармаНовости», с начала СВО подтверждена гибель 129 жителей и уроженцев Коми округа.

Напомним, ранее «Новый компаньон» сообщал о гибели в спецоперации уроженца Нытвы Виктора Лаговского. Он служил гранатомётчиком в мотострелковом подразделении и погиб 15 апреля этого года при исполнении боевого задания. Похороны военнослужащего состоятся сегодня, 17 июня, в Нытве. Церемония прощания начнётся с 10:00 в местном Доме культуры.

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