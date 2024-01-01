В СВО погиб житель Прикамья Виктор Лаговский Его похоронят 17 июня Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа

Во время проведения специальной военной операции на Украине погиб уроженец Нытвы Виктор Лаговский. Об этом сообщает администрация Нытвенского городского округа на официальной странице ВКонтакте.

«Гвардии рядовой Виктор Лаговский служил гранатомётчиком в мотострелковом подразделении, верный воинской присяге при исполнении боевого задания погиб 15 апреля 2024 года», — говорится в сообщении властей.

Похороны военнослужащего состоятся 17 июня в Нытве. Церемония прощания начнется с 10:00 в местом Доме культуры.

Семье, родным и близким погибшего участника СВО власти принесли соболезнования. Обстоятельства гибели военнослужащего не уточнятся.

Напомним, 15 июня в Нытвенском округе также похоронили другого участника СВО гвардии рядового Михаила Аликина, который служил в мотострелковом подразделении и погиб 27 мая.

Подробности его смерти власти также не назвали.

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