В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Михаила Аликина Поделиться Твитнуть

Михаил Аликин

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на Украине 27 мая 2024 года погиб житель Прикамья Михаил Аликин.

«Скорбный список потерь пополнился ещё одним именем нашего земляка. В ходе специальной военной операции погиб мокинец Михаил Борисович Аликин. 15 июня в Мокино проводим героя-земляка в последний путь, — об этом ВКонтакте сообщили представители администрации Нытвенского городского округа. — Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами…»

Известно, что гвардии рядовой Михаил Аликин служил в мотострелковом подразделении.

Церемония прощания пройдёт с 10:00 в Доме творчества села Мокино по ул. Пономарёва, 13б. В 11:00 начнётся гражданская панихида, в 11:30 — отпевание.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб 51-летний Константин Кобелев из Соликамска.

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