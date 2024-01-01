В Пермском крае простятся с погибшим на СВО жителем Соликамска Константину Кобелеву был 51 год Поделиться Твитнуть

Константин Кобелев

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В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР погиб соликамец Константин Кобелев. Об этом сообщили в социальных сетях сотрудники муниципалитета и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Константин Владимирович Кобелев родился 9 февраля 1973 года, а погиб 20 февраля 2024-го при исполнении служебного долга. Кем служил мужчина и при каких обстоятельствах был убит, власти не уточнили.

Прощание с Константином Кобелевым состоится 14 июня с 11:00 в Соликамске в ДК «Прикамье». Затем в 12:00 в церкви Рождества Пресвятой Богородицы (в Боровой) состоится отпевание.

Ранее сообщалось, что на специальной военной операции погиб заместитель директора Коми-Пермяцкого театра Владимир Трушников. Его похоронят 14 июня в Кудымкаре.

Как говорится в некрологе, Владимира Трушникова всегда отличала бескомпромиссная порядочность, а как высокопрофессиональный специалист он неоднократно отмечался наградами Пермского края и Российской Федерации.





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