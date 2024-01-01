На СВО погиб замдиректора Коми-Пермяцкого театра Владимир Трушников Его похоронят 14 июня в Кудымкаре Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкарского округа

По данным администрации Кудымкарского муниципального округа, в ходе российской спецоперации на территории Украины при выполнении боевых задач убили уроженца Кудымкара Владимира Трушникова.

Он работал в Коми-Пермяцком театре в должности заместителя директора с 1992 года.

Во время учёбы в Кудымкарском торгово-кулинарном училище в 1983 году Владимир Трушников посещал театральный кружок, которым руководил актёр театра Константин Рочев. Он позвал Владимира с другом участвовать в массовых сценах в спектаклях «Свадьба в Малиновке» и «Берег».

После учёбы Владимира призвали в армию, проходил службу в рядах ВМФ, служил на подводной лодке, остался на сверхсрочную, окончил школу мичманов и прапорщиков. Служил на Дальнем Востоке на острове Русский, затем во Вьетнаме, рассказали в администрации.

В 1992 году он вернулся из армии в Кудымкар и устроился в Коми-Пермяцкий театр заместителем директора по хозяйственной части. Более 30 лет он посвятил работе в театре. Под его руководством в 1999-2000 годах прошла масштабная реконструкция главного зала и сцены старого здания театра.

Коллеги отмечают, что Владимира Трушникова всегда отличала бескомпромиссная порядочность, а как высокопрофессиональный специалист он неоднократно отмечался наградами Пермского края и Российской Федерации.

Местные власти и сотрудники театра выразили глубокие соболезнования в связи с гибелью участника СВО. Когда он уехал в зону боевых действий и когда погиб, в администрации не уточнили.

Гражданская панихида по Владимиру Трушникову состоится 14 июня. Церемония прощания пройдёт у главного входа в театр с 11:00.

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