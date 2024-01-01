В Перми оштрафовали 13 водителей за неоплату парковки Общая сумма штрафов — более 21 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Ленинского района состоялось заседание комиссии по административным правонарушениям. На ней чиновники рассмотрели 13 протоколов, которые были составлены в отношении водителей за неоплату парковки. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на районную администрацию.

При этом восемь из 13 протоколов были составлены за повторное нарушение. Общая сумма наложенных штрафов составила 21 тыс. руб.

На сегодняшний день водители, которые не оплатили парковку в центре города, должны платить по 1 тыс. руб., а за повторное нарушение — 2 тыс. руб.

Парковка оплачивается в течение 20 минут с момента въезда. При размещении машины многодетной семьи — в течение 120 минут.

Напомним, с 3 июня в Перми заработали четыре перехватывающие парковки и расширилась зона платного паркинга.

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