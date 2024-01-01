С 3 июня в Перми заработали четыре перехватывающие парковки И расширилась зона платного паркинга Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как напомнили в пресс-службе горадминистрации, с 3 июня в Перми заработали четыре перехватывающие муниципальные парковки.

Они расположены в районе остановки «Разгуляй» (вдоль ул. Уральской от ул. Парковой до ул. 3-я Разгуляйская), в районе Экстрим-парка (вдоль ул. Екатерининской) и у ТРК «Столица» (вдоль ул. Мира в районе домов № 39 и 45).

Стоимость паркинга составляет 20 руб. в час, парковки оборудованы дорожными знаками и информационными щитами.

Плоскостные перехватывающие парковки — это одноуровневые площадки для временного размещения автотранспорта. В отличие от парковок на проезжей части, они рассчитаны на длительное использование: здесь можно оставить машину на весь день, оплатив только четыре часа как в дневное, так и в ночное время.

Также с 3 июня заработали две новые внутризональные плоскостные парковки: у дома № 52 по ул. Белинского (вдоль ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова) и с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13. Они также рассчитаны на длительное пребывание автомобиля в зоне парковки. Здесь можно оставить машину на весь день — например, на десять часов, а заплатить только за шесть. То есть 120 руб. при цене 20 руб. в час.

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