В Прикамье определили цену для посещения башни обзора Gu Sky Tower Сооружение открыли в конце мая Поделиться Твитнуть

Башня обзора Gu Sky Tower, которая находится на горе Крестовой на территории всесезонного курорта «Губаха», прошла все экспертизы и открылась для посещений. Об этом сообщается в официальной группе курорта в соцсетях.

Стоимость подъёма в будние дни составляет 300 руб. для детей, 400 руб. для взрослых. В выходные цена выше: 400 руб. для детей и 500 руб. для взрослых.

Купить билет можно в кассе, которая находится у входа на аттракцион.

Как ранее писал «Новый компаньон» в конце мая в Губахе состоялось торжественное открытие уникальной смотровой башни на вершине горы Крестовой. Башня обзора, получившая название Gu Sky Tower, стала первой в России подобной конструкцией, построенной на вершине горнолыжного курорта.

Высота шпиля башни составляет 49 м, а смотровая площадка расположилась на отметке в 40 м. Подъём наверх осуществляется в застеклённой гондоле с панорамными окнами по всему периметру. В ней оборудуют зону отдыха вместимостью до 30 человек. Зимой она будет отапливаться, а летом — охлаждается кондиционерами.

Посетителям наверху открывается вид на долину Косьвы, вершины заповедника «Басеги», декорации к фильму «Сердце Пармы», а также самую высокую гору Среднего Урала — Ослянку.На сегодняшний день такая башня обзора — единственная в России подобная конструкция на вершине горнолыжного склона.

Позже стало известно, что в Губахе планируют построить самый длинный в России троллей. Руководитель курорта Рашид Габдуллин заявляли, что трасса нового аттракциона будет проходить от вершины горы Крестовой до вершины горы Ладейной. Её длина превысит 1200 м. Проект хотят реализовать через два года.

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