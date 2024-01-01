Реконструкция трамвайных путей на улице Мира в Перми завершится в ноябре Начался второй этап реконструкции Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Мовиста Регионы Пермь»

На этой неделе подрядчик — ООО «Мовиста Регионы Пермь» приступил ко второму этапу реконструкции трамвайных путей на ул. Мира в Перми. Завершить работы на объекте планируется в конце ноября. Об этом в ходе рабочего выезда в Индустриальный район сообщил председатель гордумы Дмитрий Малютин.

Напомним, ремонт трамвайной линии на ул. Мира стартовал в начале августа прошлого года. Как отмечал подрядчик, при укладке применяются современные технологии. Вместо деревянных шпал с креозотом используются более экологичные железобетонные брусья с полимерными накладками. Другая технология — бесшовное соединение рельсов с применением алюминотермитной сварки и виброизоляционных матов. Она позволит снизить уровень шума и колебаний при движении вагонов. Кроме того, влияние климата на износ полотна уменьшат установленные на рельсы температурные компенсаторы.

С 25 по 29 мая в Перми прошла обкатка реконструированных трамвайных путей на ул. Мира.

В рамках концессионного соглашения с ООО «Мовиста Регионы Пермь» в городе к 2025 году планируется отремонтировать 35 км путей, реконструировать 7 подстанций и депо «Балатово», а также закупить 44 новых трамвайных вагона.

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